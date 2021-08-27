Водителям рассказали, как не ошибиться при выборе первой машины

Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин рассказал начинающим водителям о том, как правильно выбрать свою первую машину. По его словам, она должна быть новой, чтобы не тратить лишние деньги на ремонт и содержание. Об этом написало ИА Nation News.

«Подержанный автомобиль поначалу кажется новичкам привлекательным: у них есть опасения по поводу того, что в случае аварии или угона подержанный автомобиль будет не так жалко. На самом деле все не так. Старый автомобиль будет постоянно ломаться, как ни крути. К тому же, у него есть история. Сразу будет понятно, где искать запчасти, и появится возможность разобраться в работе машины, но едва ли постоянные хлопоты с автомобилем будут доставлять удовольствие», — сообщил автоэксперт.

Он отметил, что при небольшом бюджете лучше всего обратить внимание на удобные и экономичные модели, такие как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Logan. При покупке важно уметь разговаривать с дилером, чтобы он не накручивал лишних услуг за отдельную плату, которые можно сделать самостоятельно, добавил Субботин.