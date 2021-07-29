Водителям рассказали, будут ли штрафовать за езду с выключенными фарами

Водителей пока не штрафуют по камерам за езду с выключенными фарами. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

«В настоящее время сотрудниками полиции правоприменительная практика по статье 12.20 КоАП РФ на основании материалов, получаемых с использованием техсредств автофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, не осуществляется», — процитировал ТАСС слова представителя ведомства.

Это значит, что камеры пока не выявляют нарушения правил дорожного движения, связанные с ездой без ходовых огней или ближнего света фар. Ранее СМИ писали, что осенью в 12 регионах России камеры начнут выявлять еще одно нарушение ПДД, касающееся фар. Была информация, что для этих целей будут задействованы 1500 камер, из них 600 дорожных комплексов будут размещены в Москве.

В середине июля в Министерстве внутренних дел сообщили, что до конца года планируются внедрить по стране систему «Паутина». Этот сервис будет служить для предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе для выявления угнанных автомобилей.