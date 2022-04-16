Водителям раскрыли правила выбора автомобиля из Китая

За последние годы значительно улучшилось качество современных китайских автомобилей, которые представлены на российском рынке. На сегодняшний день китайские автоконцерны входят в перечень мировых лидеров по продажам и выпуску авто.

Благодаря большим финансовым возможностям китайский автопром не только имеет доступ к самым современным информационным и автомобильным технологиям, но и с успехом переманивает к себе ведущих европейских специалистов, рассказал в беседе с агентством «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

«Не говоря уже о том, что Китай является одним из владельцев ряда успешных европейских автомобильных брендов, получая при этом доступ к самым современным технологиям и разработкам», — отметил он.

Благодаря использованию зарубежного опыта, как заметил автоэксперт, качество авто из Китая растет. Сегодня китайский автопром высокотехнологичен, он отвечает самым разным требованиям. По словам Васильева, чем более современную модель выбирает покупатель, тем выше ее качество и шире набор опций.

Эксперимент с разрешением водителям покидать место ДТП в Москве связан с желанием обеспечить безопасность людей и избежать «повторных» дорожных происшествий, рассказал в беседе с «360» автоэксперт Дмитрий Славнов. По его мнению, это нововведение привлечет внимание мошенников, поскольку в этом нет коммерческой составляющей.