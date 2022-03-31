Водителям посоветовали заменить импортные шины эконом-сегмента отечественными или китайскими

Сегодня в России работает немало отечественных и китайских производителей шин, чья продукция вполне конкурентоспособна в эконом-сегменте. Об этом рассказал декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.

Шины китайских компаний, таких как Arrivo, Matador, Windforce, по-прежнему доступны, отметил Бакеро в беседе с агентством «Прайм». При этом он добавил, что цены на них выросли. Также неплохую продукцию в России делает АО «КАМА».

«Но речь идет о среднем ценовом сегменте, где максимальная скорость не превышает 180 километров в час. А вот в условиях повышенной скорости и сильного дождя эти шины могут быть менее эффективны, чем европейские аналоги», — предупредил Бакеро.

Пока что заменить топовую продукцию Michelin или Pirelli, по мнению специалиста, сложно.

Некоторые люди по разным причинам пользуются автомобилем только в теплое время года, а в зимний период машина простаивает. Если автомобиль всю зиму стоял без дела, то перед его использованием, нужно в первую очередь убедиться, проводка находится в целости.