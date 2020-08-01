Водителям посоветовали реже использовать звуковой сигнал на дороге

Водителям посоветовали не использовать звуковые сигналы в пути слишком часто. Громкие раздражающие звуки могут спровоцировать агрессивных участников дорожного движения.

Кроме того, специалисты МЧС посоветовали использовать периферийное зрение, при котором видно объекты по бокам, хотя взгляд направлен на одну точку впереди.

«Смотрите в зеркало заднего вида, оценивайте скорость автомашин, идущих позади. Это поможет не только не уснуть за рулем, но в случае опасности быстро предпринять действия, чтобы избежать столкновения», — обратились сотрудники МЧС к участникам дорожного движения.

Также важно не забывать о существовании «слепых зон» на дороге, когда, например, водитель, который едет долгое время по параллельной полосе, не видит соседнюю машину и может начать перестраиваться. Риск аварии возрастает.

Нельзя употреблять пищу и напитки за рулем, это сильно отвлекает от процесса вождения. Необходимо не забывать пристегиваться ремнем безопасности, это спасет водителю и пассажирам жизнь в случае ДТП. И самое главное — не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Представители МЧС напомнили, что статистика безжалостна: каждые 5 секунд в России фиксируется ДТП. Поэтому так важно строго соблюдать все правила движения на дороге.