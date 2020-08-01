Водителям посоветовали реже использовать звуковой сигнал на дороге
Кроме того, специалисты МЧС посоветовали использовать периферийное зрение, при котором видно объекты по бокам, хотя взгляд направлен на одну точку впереди.
«Смотрите в зеркало заднего вида, оценивайте скорость автомашин, идущих позади. Это поможет не только не уснуть за рулем, но в случае опасности быстро предпринять действия, чтобы избежать столкновения», — обратились сотрудники МЧС к участникам дорожного движения.
Также важно не забывать о существовании «слепых зон» на дороге, когда, например, водитель, который едет долгое время по параллельной полосе, не видит соседнюю машину и может начать перестраиваться. Риск аварии возрастает.
Нельзя употреблять пищу и напитки за рулем, это сильно отвлекает от процесса вождения. Необходимо не забывать пристегиваться ремнем безопасности, это спасет водителю и пассажирам жизнь в случае ДТП. И самое главное — не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Представители МЧС напомнили, что статистика безжалостна: каждые 5 секунд в России фиксируется ДТП. Поэтому так важно строго соблюдать все правила движения на дороге.