Водителям посоветовали пройти техосмотр до 1 марта, чтобы не попасть на штрафы

Российских автомобилистов ждет настоящая катастрофа, если до 1 марта не пройти технический осмотр по старым правилам. По вступающему в силу закону все диагностические карты, полученные без осмотра машины, аннулируют, а без этого документа нельзя купить ОСАГО. Об этом «360» заявил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Он пояснил, что получение диагностической карты с 1 марта возможно только в пункте осмотра автомобиля. По его прогнозу, там начнется настоящий аншлаг из владельцев транспортных средств.

«Пунктов технического осмотра, которые могут принять миллионы автомобилистов, у нас нет. Поэтому те автомобилисты, которые не пройдут технический осмотр в феврале, до вступления в силу вот этих поправок, могут оказаться без полиса ОСАГО», — заявил эксперт.

Шкуматов напомнил, что в этом году власти обещали ввести систему штрафов за отсутствие обязательной страховки автомобиля. Нарушителей будут выявлять по камерам наблюдения.

В результате платить придется за отсутствие ОСАГО и диагностической карты. Общая сумма штрафов составит четыре тысячи рублей.

«Единственная рекомендация для автовладельцев, у которых диагностическая карта действующая: пройти технический осмотр до 1 марта по старым правилам, потому что потом начнется полный трэш», — подытожил Петр Шкуматов.

В соответствии с изменениями в законе о техосмотре транспортных средств, который вступит в силу 1 марта, прохождение проверки придется подтверждать фотографиями. Диагностические карты без осмотра машины будут аннулировать.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков уточнили, что все снимки вместе с координатами места проведения экспертизы занесут в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Подлинность документа визируется электронной подписью эксперта, который проводил осмотр.

Единственное послабление в этих правилах коснется координат на фотографиях. Эти показатели должны взять с системы ГЛОНАСС. Но из-за плотной застройки территорий, где находятся пункты технического осмотра автомобиля, не исключена погрешность. Минтранс сообщил, что увеличит показатели погрешности по координатам и принять по этой части новый приказ, который может вступить в силу 1 сентября 2021 года.