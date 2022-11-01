Водителям порекомендовали покупать новые зимние шины | 360°

01 ноября 2022, 22:16
Водителям порекомендовали покупать новые зимние шины
Автоэксперт Максим Федоров рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что зимняя резина быстро теряет свои качества, поэтому нужно покупать новые шины, а не б/у.
«Резина со временем иссыхается. Очень важно, чтобы она была мягкой — именно фрикционные свойства определяются мягкостью резины», — подчеркнул специалист.
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Он заметил, эти свойства в новых шинах выше, чем у авто, которые уже были в эксплуатации. По его словам, зимой лучше сэкономить на мойках и приобрести хороший комплект новых зимних шин.
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