Водителям порекомендовали покупать новые зимние шины | 360°

Транспорт 01 ноября 2022, 22:16 Водителям порекомендовали покупать новые зимние шины

Читать 360tv в

Автоэксперт Максим Федоров рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что зимняя резина быстро теряет свои качества, поэтому нужно покупать новые шины, а не б/у.

«Резина со временем иссыхается. Очень важно, чтобы она была мягкой — именно фрикционные свойства определяются мягкостью резины», — подчеркнул специалист.

Реклама

Он заметил, эти свойства в новых шинах выше, чем у авто, которые уже были в эксплуатации. По его словам, зимой лучше сэкономить на мойках и приобрести хороший комплект новых зимних шин.

Реклама