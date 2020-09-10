Водителям объяснили, какие штрафы им грозят из-за невнимательности
Портал Autonews, уточнил, что москвичам нельзя парковаться на обозначенной стоянке около домов. Их жители могут пожаловаться на водителей таких машин через приложение «Помощник Москвы», и будут правы.
Жителям Петербурга посоветовали внимательно следить за временем на платных парковках. Нарушителей введенных в марте правил будут штрафовать.
В Москве изменились правила езды по «выделенкам». Вскоре полосы для общественного транспорта будут работать в режиме 24/7, но передвигаться по ним даже в выходные разрешено только общественному транспорту, велосипедистам и машинам экстренных служб.
Российские водители также до сих пор не уяснили, что можно считать газоном, на котором парковка запрещена. Он не всегда ограничен бордюром, и им может оказаться любые «полметра грязи». При вынесении постановления суд будет принимать во внимание реестр зеленых насаждений. К нему относятся участки без травы, но с деревьями.
Не стоит также игнорировать временные знаки о ремонтных работах и разметку съездов, которая часто пересекается с полосами для общественного транспорта.