Водителям объяснили, какие штрафы им грозят из-за невнимательности

В правилах ПДД есть недавно введенные или редко встречающиеся нормы, из-за которых российские водители могут быть оштрафованы по невнимательности. Например, запрет на передвижение в пикапе в крайнем левом ряду или на парковку близ жилых домов.

Портал Autonews, уточнил, что москвичам нельзя парковаться на обозначенной стоянке около домов. Их жители могут пожаловаться на водителей таких машин через приложение «Помощник Москвы», и будут правы.

Жителям Петербурга посоветовали внимательно следить за временем на платных парковках. Нарушителей введенных в марте правил будут штрафовать.

В Москве изменились правила езды по «выделенкам». Вскоре полосы для общественного транспорта будут работать в режиме 24/7, но передвигаться по ним даже в выходные разрешено только общественному транспорту, велосипедистам и машинам экстренных служб.

Российские водители также до сих пор не уяснили, что можно считать газоном, на котором парковка запрещена. Он не всегда ограничен бордюром, и им может оказаться любые «полметра грязи». При вынесении постановления суд будет принимать во внимание реестр зеленых насаждений. К нему относятся участки без травы, но с деревьями.

Не стоит также игнорировать временные знаки о ремонтных работах и разметку съездов, которая часто пересекается с полосами для общественного транспорта.