Водителям объяснили, зачем включать отопление в машине летом

Как выяснилось, система отопления может пригодиться не только зимой, но и в тридцатиградусную жару. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Если система охлаждения неисправна или термостат не включает вентилятор, который должен надвигать на двигатель воздух, нам приходится на минимальных скоростях включать печку, чтобы охладить и не перегреть двигатель», — сказал Шапарин в интервью радиостанции Sputnik.

Считается, что у современных машин нет проблем с системой охлаждения. Тем не менее, учитывая, что средний возраст автомобиля в нашей стране 14 лет, такой способ может быть актуален. Эксперт также посоветовал установить на автомобиле специальный датчик, чтобы не доводить двигатель до перегрева. По словам Шапарина, причиной перегрева двигателя может быть поддельная жидкость для охлаждения системы. Если жидкость пахнет метанолом, то ее лучше не использовать.

Подмосковным водителям ранее напомнили о правилах езды во время аномальной жары. Например, перед тем, как включать кондиционер, в салоне следует проветрить.