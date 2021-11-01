Водителям объяснили, почему в салоне может пахнуть бензином

Появление в салоне автомобиля запаха бензина может сигнализировать о разных проблемах. Например, если запах быстро становится менее резким, значит, что пары попали через окно и можно не волноваться. Об этом сообщила «Российская газета».

Эксперты предупреждают, что запах бензина может спровоцировать тошноту и головокружение у пассажиров автомобиля. Поэтому нужно быстро реагировать и устранить причину.

Чаще всего запах бензина в салоне может указывать на дефекты в работе в системе дожига отработанных газов. Как правило, причиной является каталитический нейтрализатор. Когда он работает исправно, то эффективно очищает отработанные газы от вредных веществ.

Самая частая причина — неисправность заливной горловины бензобака. Заподозрить утечку топлива можно по характерному и очень резкому запаху. Горловина может повредиться из-за потрескавшийся или отслоившейся резиновой прокладки. Также может возникнуть течь из корпуса топливного бака.

Запах в салоне может появиться и из-за износа прокладки, растрескивания резьбы крышки, дефектов мембраны и закрепленных штуцеров топливопроводов.

Недавно аналитики заметили рост цен на бензин по всей России.