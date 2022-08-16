Водителям объяснили, какие индийские машины могли бы быть востребованы в РФ

Автоэксперт Петр Баканов оценил перспективы индийского автопрома на российском рынке. По его мнению, интересным вариантом могли бы стать индийские внедорожники, передает «Вечерняя Москва».

Баканов заметил, что индийские модели интересны для российских автомобилистов, поскольку у нас отчасти схожие условия, за исключением климата. Он отметил, что в Индии много плохих дорог, и там развитая автомобильная индустрия.

«В Индии есть две крупных марки: Tata и Mahindra. Это самые известные компании. Mahindra — больше про внедорожники, а Tata делает машины более широкого круга, плюс у них есть грузовая линейка и кроссоверы. <…> Было бы интересно, если бы они стали экспортировать к нам свои внедорожники», — сказал собеседник издания.