Эксперт Моржаретто объяснил, как сохранить авто в хорошем состоянии | 360°

24 октября 2022, 22:19
Эксперт Моржаретто объяснил, как сохранить авто в хорошем состоянии
Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто рассказал «ФедералПресс», как сохранить автомобиль в хорошем состоянии как можно дольше.
«Важно менять масло, но исключительно в рамках прописанного протокола в сервисной книжке — не чаще, не реже», — обратил внимание специалист.
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По его словам, если делать это строго по плану, машина будет поддерживаться в хорошем состоянии. Необходимо отслеживать качество фильтров и масла. Важно относиться к авто бережно и соблюдать регламент обслуживания.
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«Что касается обслуживания в условиях серого импорта, то здесь я советую покупать запчасти только в проверенных местах — выбирать фирму по рекомендациям или сроку работы», — добавил собеседник издания.
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