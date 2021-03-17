Водителям объяснили, как снизить расход бензина

Чтобы снизить расход бензина, автомобилистам стоит внимательно выбирать маршрут, ехать с оптимальной скоростью, следить за манерой езды и вовремя проходить ТО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экспертов «СберАвто».

«Тщательно выбирайте маршрут и время поездки. Расход топлива в пробках выше, поэтому старайтесь выбирать не пиковое время для маршрута или объезжать пробки. Даже небольшой крюк, но без пробок, поможет снизить расход топлива», — приводит агентство слова собеседников.

Скорость машины напрямую влияет на расход бензина: если ехать слишком медленно или слишком быстро, то топлива уходит больше. Оптимальная скорость движения, при которой тратится минимум бензина, это 60 километров в час по городу и 90 километров в час по трассе. На расход топлива влияют резкие разгоны и торможения.

Еще два важных фактора в этом вопросе — это техобслуживание и масса автомобиля. Плохое техническое состояние двигателя, трансмиссии и ходовой и лишний груз в машине увеличивают потребление бензина.

Ранее Счетная палата предупредила о риске критического подорожания топлива, как это было в 2018 году. Об этом говорится в отчете за прошлый год.