Водителям объяснили, как с максимальной выгодой продать свое авто | 360°

Транспорт 02 ноября 2022, 23:24 Водителям объяснили, как с максимальной выгодой продать свое авто

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Главред издания «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев перечислил правила, при помощи которых водители могут продать свой личный транспорт с выгодой и без лишних хлопот. Автоэксперта процитировало ИА Nation News.

Наиболее простой способ — обращение к автоброкерам, поскольку они все сделают профессионально.

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«Показы автомобиля в Сети будут возлагаться на экспертов, продавцу не придется ездить и показывать свой автомобиль покупателям», — обратил внимание специалист.

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В случае, если автовладелец решил заняться продажей сам, то ему нужно провести предпродажную подготовку и привести автомобиль в порядок.

«Как минимум, вымыт, а также должна быть произведена химчистка салона. Нужно провести фотосъемку авто. Желательно, фотографировать автомобиль в нейтральных местах, чтобы на кадрах не было элементов, отвлекающих внимание», — посоветовал собеседник информагентства.

По его словам, в объявлении о продаже надо расписать всю информацию о модели: какие были крупные ремонты, ее пробег и стоимость.

«Также нужно указать цену — стоит выбрать среднюю стоимость по рынку, чтобы покупатель нашелся быстрее», — заключил автоэксперт.