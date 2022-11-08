Водителям объяснили, как лучше защитить авто от обледенения | 360°

Транспорт 08 ноября 2022, 18:33 Водителям объяснили, как лучше защитить авто от обледенения Автоэксперт Михаил Колодочкин посоветовал обрабатывать некоторые части машины

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Автоэксперт Михаил Колодочкин перечислил способы, которые помогут зашить машину от обледенения. По его словам, все зависит от степени ледяного дождя, передает «Вечерняя Москва».

«Если вам сильно не повезет и вы попадете под ледяной дождь, то защиты от обледенения как таковой не существует. Поскольку это нереально, то обычно приходится бороться уже с последствиями», — заметил специалист.

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Он отметил, что можно спасти только «дворники», отодвинув их при помощи картонки или фанерки. Колодочкин посоветовал обрабатывать некоторые элементы машины специальными средствами, чтобы снизить вероятность примерзания.

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«Если будет лед толщиной пять–десять сантиметров, тут ничего сделать нельзя. Только эвакуировать в теплое помещение и ждать час–другой, пока все это безобразие пропадет», — добавил собеседник издания.