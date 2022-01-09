Водителям назвали неочевидные способы экономии

Плавное управление машиной и прогрев двигателям могут помочь водителям сэкономить. Об этом рассказал автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар.

«Водитель должен управлять автомобилем плавно, без рывков, резких разгонов и торможений. Если это механика, то своевременно переключать передачи: в повышающем режиме, набрав установленное количество оборотов двигателя; в понижающем — при падении оборотов ниже рабочих величин», — сказал Жар агентству «Прайм».

Он подчеркнул, что топливо является главным расходным материалом в машине. При внезапном ускорении автомобиля происходит увеличение расхода бензина. Если в машине есть режим ECO, то стоит не забывать им пользоваться. Особенно такой режим актуален при городских пробках.

«Различные спойлеры, антикрылья увеличивают общую площадь машины. При движении такого автомобиля для преодоления сопротивления воздуха увеличивается мощность двигателя, соответственно растет расход топлива», — отметил автоэксперт.

В зимнее время необходимо прогревать двигатель перед поездкой. Также очень важно вовремя проводить работы по ТО автомобиля.