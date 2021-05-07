Водителям назвали 8 неочевидных нарушений, за которые можно получить штраф

Автовладельцам рассказали о неочевидных штрафах за нарушения, о которых зачастую не знают даже самые опытные водители. Об этом сообщил сайт Autonews.

Водителя могут оштрафовать, если в машине не будет одного из зеркал заднего вида. Если автомобилиста остановит инспектор ГИБДД, то выпишет ему штраф в размере 500 рублей. А продолжать движение на такой машине будет уже нельзя, пока проблема не устранится.

Оштрафовать на 500 рублей могут за стоянку с нарушением парковочной линии. А вот за стоянку под знаком «Парковка только для резидентов» могут оштрафовать на 2,5 тысячи рублей, если вы приехали из другого региона. В Москве сейчас около 300 таких мест, скоро их расширят до 1000.

За стоянку в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы грозит две тысячи рублей штрафа. А в Москве и Петербурге за это предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

Останавливаться на «островке безопасности» можно только в случае крайней необходимости, когда другие участки дороги представляют большую угрозу. За нарушение — предупреждение или 500 рублей штрафа.

Не все водители знают, что их могут оштрафовать за трещину на лобовом стекле. Если размер трещины больше 10 сантиметров — инспектор может не только выписать штраф в размере 500 рублей, но и запретить движение на автомобиле.

Нарушением также считается, если на автомобиль без разрешения установлены багажник, спойлер, фаркоп и другое оборудование, не предусмотренное конструкцией.

А еще в Москве не стоит оставлять на стоянке машину без госномеров. Хотя у купивших авто есть 10 дней, чтобы поставить машину на учет, в столице ее могут отправить на штрафстоянку, даже если оставить ее в разрешенном месте. Это обусловлено антитеррористическими мерами.

В ГИБДД ранее предложили ввести шесть новых штрафов для водителей. Среди них — шины не по сезону и проблемы с фарами.