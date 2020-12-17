Водителям напомнили о смене прав с истекшим сроком до конца года

Просроченные водительские удостоверения, срок годности которых был автоматически продлен из-за пандемии, нужно заменить до конца 2020 года, напомнили в ГИБДД. Речь идет о документах, действие которых истекло с 1 февраля до 15 июля.

Водительские права действительны в течение 10 лет, затем их нужно менять. В апреле 2020 года из-за распространения коронавируса президент России продлил срок действия документов, срок которых истек в феврале, до конца года.

14 декабря секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил продлить действие водительских прав и паспортов с истекшим сроком годности до 30 июня 2021 года. Решений по этому поводу пока не принимали.

Паспорт нужно менять по достижении 20 и 45 лет.

За управление автомобилем без прав водителю грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Получить новые права можно в отделе ГИБДД по месту жительства или в МФЦ.

Менять водительское удостоверение придется не только если оно просрочено, но и при смене паспорта.