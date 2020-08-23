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    23 августа 2020, 11:11

    Водителям напомнили, зачем нужно регулярно снимать подкрылки

    Алена Макаренко

    Автомобильные подкрылки необходимо время от времени снимать, чтобы не навредить машине. Об этом сообщило издание «За рулем».
    Водителям напомнили, зачем нужно регулярно снимать подкрылки

    В основном подкрылки устанавливают на транспортные средства еще на заводе. Они нужны для защиты кузова от камней и песка. А еще благодаря им улучшается акустический комфорт в машине — мусор стучит по пластику, а не по металлу.

    Однако в процессе эксплуатации между подкрылками и кузовом забиваются мелкая пыль и грязь. Во время дождя на небольшой скорости вода с лобового стекла вместе с мусором попадает в короб воздухопритока, после чего она оказывается за передними подкрылками. Отверстия забиваются грязью и листвой. В результате вода постепенно загнивает, начинается коррозия кузова.

    Из щели между дверью и крылом может пробиться даже растение.

    Зачастую водители обращают внимание на ржавчину достаточно поздно, поскольку очаги прикрыты подкрылками. Чтобы не допустить коррозию, специалисты рекомендуют раз в полгода снимать подкрылки и вычищать оттуда всю грязь.

    Нужно отсоединить заднюю часть подкрылка и отогнуть его вперед. После этого удаляются все загрязнения, пространство промывается чистой водой. При обнаружении ржавчины стоит обработать поверхности антикоррозионным составом.

    Всю эту процедуру лучше проводить летом. На морозе пластиковые детали — пистоны и сам подкрылок — твердеют и могут треснуть. А это приводит к дополнительным расходам.

    Новости SMI.FM