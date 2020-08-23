Водителям напомнили, зачем нужно регулярно снимать подкрылки

В основном подкрылки устанавливают на транспортные средства еще на заводе. Они нужны для защиты кузова от камней и песка. А еще благодаря им улучшается акустический комфорт в машине — мусор стучит по пластику, а не по металлу.

Однако в процессе эксплуатации между подкрылками и кузовом забиваются мелкая пыль и грязь. Во время дождя на небольшой скорости вода с лобового стекла вместе с мусором попадает в короб воздухопритока, после чего она оказывается за передними подкрылками. Отверстия забиваются грязью и листвой. В результате вода постепенно загнивает, начинается коррозия кузова.

Из щели между дверью и крылом может пробиться даже растение.

Зачастую водители обращают внимание на ржавчину достаточно поздно, поскольку очаги прикрыты подкрылками. Чтобы не допустить коррозию, специалисты рекомендуют раз в полгода снимать подкрылки и вычищать оттуда всю грязь.

Нужно отсоединить заднюю часть подкрылка и отогнуть его вперед. После этого удаляются все загрязнения, пространство промывается чистой водой. При обнаружении ржавчины стоит обработать поверхности антикоррозионным составом.

Всю эту процедуру лучше проводить летом. На морозе пластиковые детали — пистоны и сам подкрылок — твердеют и могут треснуть. А это приводит к дополнительным расходам.