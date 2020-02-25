Водителям напомнили о правилах проезда через «лежачих полицейских»

Ошибки при переезде через «лежачих полицейских» грозят негативными последствиями. Главное — преждевременно сбросить скорость и отпустить педаль тормоза, проезжая препятствие.

Советы, которые помогут избежать повреждений автомобиля, опубликовала «Российская газета».

Зачастую через «лежачий полицейский» водители едут, не сбавляя скорости. Из-за этого страдает ходовая часть машины, а находящиеся в салоне могут получить травмы.

Часто через искусственную неровность человек проезжает, выжав педаль тормоза. В случае такой ошибки идет нагрузка на подвеску, а по элементам шасси приходится немало ударов. Тормозить нужно плавно заранее или коротко — перед самым «лежачим полицейским».

Иногда водитель частично пускает автомобиль по обочине — так «лежачий полицейский» можно проехать одним бортом. Поступать подобным образом не стоит: вы не только рискуете получить штраф за езду по обочине, но и можете поцарапать колесные диски о бордюр. Нагрузка на подвеску при этом не изменяется.

Сбрасывать скорость перед препятствием следует заранее. Проходить «лежачий полицейский» нужно плавно. Еще одним вариант проехать неровность — под углом к ней. Так можно свести к минимуму нагрузку на ходовую часть. Перед маневром необходимо убедиться, что рядом нет других машин и пешеходов.