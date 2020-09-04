Водителям московского региона ОСАГО посчитают по новым правилам

Страховые компании Москвы и Московской области начнут назначать тарифы ОСАГО по новым правилам. Аккуратные водители могут рассчитывать на низкие тарифы, а нарушителям и лихачам придется покупать страховку по увеличенным ценам. Об этом «360» рассказали в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Для того чтобы страховые компании могли определять уровень благонадежности водителя, Центробанк расширил диапазон базовых ставок. Так, для владельцев легковых автомобилей минимальная базовая ставка составит 2471 рубль, максимальная — 5436 рублей. Разница в обе стороны составляет 10%.

Для легковых автомобилей, которые находятся на балансе юридических лиц и грузовиков, диапазон ставки расширили на 20%. Для автобусов, трамваев и троллейбусов минимальную ставку снизили на 5%.

Ранее базовый тариф ОСАГО был одинаковым для жителей одного региона. Теперь ставка будет индивидуальной — в зависимости от характеристики конкретного водителя.

При оформлении страховки компании могут принимать во внимание нарушения правил дорожного движения, зафиксированные сотрудниками ГИБДД. Кроме того, они могут учитывать возраст и пробег транспортного средства, наличие регистраторов и даже семейное положение и наличие детей.

Запрещено использование дискриминационных признаков, таких как раса, национальность, вероисповедание и должностное положение.

Водитель сможет узнать о том, по каким параметрам его будут оценивать при оформлении ОСАГО, на сайте страховой компании. Там же на специальном калькуляторе он может рассчитать, во сколько ему обойдется покупка полиса в разных компаниях.

Формула расчета стоимости самого полиса не изменилась. Индивидуальный базовый тариф для водителя страховщики умножают на несколько коэффициентов с учетом региона, мощности автомобиля, возраста и стажа водителя.

Центральный банк ожидает, что страховщики поменяют свою тарифную политику и предложат аккуратным водителям более выгодные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности. Практика показала, что в начале 2019 года, после расширения диапазона ставок на 20% вниз и вверх, средняя стоимость полиса ОСАГО для легкового автомобиля граждан в Москве снизилась на 6,4%, в Московской области — на 5,4%.