Транспорт 08 февраля 2023, 17:08 Водителям грузовиков придется получать разрешение на пересечение границы

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Водителям грузовиков придется заранее получать разрешение на проезд через границу. На данный момент Правительство составляет список дорог и пропускных пунктов, которые нельзя будет пересечь без предварительной записи. Об этом сообщила «Парламентская газета».

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Как сообщили представители кабинета министров, подобное решение поможет избавиться от масштабных пробок на пропускных пунктах. Записываться водителям предстоит через личный кабинет на «Госуслугах». После этого они смогут получить электронные талоны на проезд.