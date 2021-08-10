Водителям дали советы по выбору видеорегистратора

Во время выбора видеорегистратора важно решить, какие функции наиболее полезны конкретно для человека. В первую очередь, важно обратить внимание на качество съемки и наличие встроенной памяти для сохранения информации с камер. Таким мнением поделился аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы Денис Пилипишин, передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что важно выбирать устройства под собственные требования. Также далеко не всегда приборы, которые красивы в описании, оказываются качественными в работе.

«Общими рекомендациями при покупке видеорегистратора являются: высокое качество съемки, функция радар-детектора, обязательно встроенная память на камеры, которая регулярно обновляется. Сам радар-детектор часто оказывается бесполезен в городе. Когда он срабатывает, бывает уже поздно, камера успевает заснять», — рассказал специалист.

Пилипишин отметил, что не лишним будет наличие GPS в видеорегистраторе. Такое устройство сможет предупреждать о наличии камер на пути водителя. Некоторые регистраторы способны искать дорожные знаки и предупреждать о них водителя. Такая функция будет полезна для неопытного водителя.