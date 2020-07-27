Водители Тюмени полюбили электромобили

Первые зарядочные станции для электрокаров установили в городе в 2018 году. На данный момент количество пользователей увеличилось на 70%. Всего 124 водителя пользуются шестью зарядными станциями в Тюмени. Помимо этого, жители города также помогают друг другу.

«Любой желающий может подъехать и зарядить свой электромобиль к моему дому, розетка выведена на улицу. Мне не жалко», — поделился автовладелец.

Жители Тюмени чаще всего покупают электрокары фирмы Nissan Leaf. На втором месте — Mitsubishi Minicab Miev, а на третьем — Mitsubishi I-Miev.