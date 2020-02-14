Водители смогут бесплатно парковаться в Москве 23 февраля

«Интенсивность движения транспорта в городе по праздникам традиционно снижается, поэтому бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог. Москвичи и гости столицы смогут оставить машину на парковках неподалеку от площадок, на которых будут отмечать День защитника Отечества», — пояснил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, 23 и 24 февраля не придется платить за парковку на стоянках рядом с театрами, музеями, площадками фестивалей и выставочными центрами. Тем не менее, стоимость парковок со шлагбаумами останется без изменений. Они работают в привычном режиме по установленным тарифам.