Водители рассказали, что их раздражает на российских дорогах

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В опросе приняли участие более пяти тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, у которых есть личный автомобиль.

Больше всего российских водителей раздражает, когда другие автовладельцы неправильно паркуются. Так ответили 33,6% респондентов. На втором месте в списке раздражающих факторов стоит несоблюдение «рядности» или обгон соседних машины — 21,8%. Тройку лидеров замыкает «игра в шашки» — это раздражает 15,6% респондентов.

Еще 10,6% участников опроса рассказали, что их раздражает, когда другие водители просто так сигналят, столько же респондентов не устраивает, когда не пропускают «скорую». 2,7% опрошенных отметили, что им не по душе громкая музыка, которую слышно в проезжающих по соседству автомобилях.

Основатель Uremont Артур Терисаян рассказал о том, что большинство россиян беспокоят на дорогах по-настоящему опасные и эгоистичные вещи (как обгоны ради выгоды в несколько минут и парковки). По его словам, это хороший тренд, мотивирующий водителей быть более внимательнее к окружающим, «а значит, ситуация на дорогах будет только улучшаться».