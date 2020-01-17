Водители попали в «снежный плен» под Оренбургом. Около 40 машин пришлось эвакуировать

Настоящий транспортный коллапс произошел на трассах Оренбургской области. На некоторых участках дорог застряло 40 машин. «360» рассказывает, из-за чего все произошло.

Плохая погода и закрытие трасс

Многие автомобили встали на трассах региона из-за ухудшения погоды 16 января. В Оренбургской области прошли снегопад и метель. Погодная ситуация ухудшалась из-за сильного ветра. Из-за этого региональное МЧС приняло решение перекрыть трассу М5 для всех видов транспорта на участках Оренбург — Орск — подъезд к пункту пропуска «Орск» — населенный пункт Краснощеково — Гай. Также экстренные службы ограничили движение на участке Каменноозерное — Медногорск.

Утром 17 января все ограничения сняли. Об этом сообщил «Интерфакс». Синоптики прогнозируют в пятницу заносы на дорогах, гололед, сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 26 метров в секунду.

Застрявшие машины и аварии

Проблемы возникли на закрытом участке трассы Оренбург — Орск. Около 40 автомобилей застряли у поселка Краснощеково. Машины эвакуировали на безопасный участок трассы. Также на дороге от села Акъяр до железнодорожной станции Сара помощь понадобилась двум легковушкам и микроавтобусу.

Движение возле села Халилово оказалось заблокировано из-за крупного ДТП. В нем пострадали семь автомобилей. Как сообщил портал «Оренбург Медиа», участниками аварии оказались Mercedes, Lada Vesta, Lada Priora, KIA, ВАЗ-21014, грузовая фура MAN. Люди в аварии не пострадали. Машины получили механические повреждения.

ГУ МЧС России по Оренбургской области продолжает мониторинг опасных участков автодорог в регионе. Спасатели напоминают, что необходимо быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» со всех мобильных операторов.