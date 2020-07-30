Водители получат права нового образца

Такие права выдают новоиспеченным водителям и автолюбителям, которые пришли на замену документа.

В верхней части лицевой стороны появились надписи на трех языках: «Водительское удостоверение», «Permis de conduire», «Driving licence». Они расположились в три строки, выполнены в сиреневом цвете.

Такие права начнут выдавать с 20 августа 2020 года. Для этого был выпущен соответствующий приказ МВД России. В пояснениях к нему говорилось, что изменения позволят привести форму водительского удостоверения в соответствие российскому законодательству и нормам международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года. Согласно правилам Венской конвенции, жители ратифицировавших ее стран имеют право путешествовать по этим государствам с правами национального образца. Среди них числится и Россия.

После перевода уже точно укрепится статус национальных водительских прав, заявил глава Федерации автомобилистов России (ФАР) Максим Едрышов. Сейчас россияне часто не могут арендовать машины в прокатных конторах без водительских прав международного образца. При этом он добавил, что некоторые водители уже получили такие же документы в 2019 году.

Специально менять права не придется: документы текущего образца будут и дальше считаться действительными.

Ранее началась работа над новым порядком получения медсправок для водителей, которую планируется завершить до конца 2020 года. Ужесточить тесты нужно для тех, кто уже попадался на управлении машиной в пьяном виде, прежде чем возвращать им водительское удостоверение. В этом уверен вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член Общественной палаты России Александр Холодов.