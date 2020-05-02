Водители подмосковных маршруток пришли на помощь к врачам

Сразу 250 маршрутных автобусов в 12 автопарках Московской области переделали под скорые, чтобы госпитализировать зараженных коронавирусом пациентов и возить медиков к тем, кто остался в самоизоляции. Все это в рамках регионального проекта «Мы помогаем врачам», который запустили Минтранс и Минздрав Подмосковья.

Генеральный директор группы компаний «Ранд-Транс» Валерий Старшинов поделился, что встречался с главными врачами больниц, которые пожаловались ему на дефицит транспорта.

«Фельдшеры получают порядка 10−12 и больше даже заказов на дом, и ногами это обойти, конечно, невозможно», — заявил он.

Теперь больных возят на специальных автомобилях. Водителей одевают в защитные костюмы и выдают им маски. Кабина от остального салона отделена специальной перегородкой. Дезинфекцию проводят ночью, после окончания смены, и утром, перед первым рейсом.

По словам водителя Александра, особое внимание надо уделить поручню. Многие пассажиры, которых ждет госпитализация и лечение в больнице, любят держаться за него во время поездки.

Александр заявил, что об опасности заболевания знает, но отказать медикам, которые сейчас трудятся на передовой, не может.

«Куда деваться? Помогать-то надо», — пояснил он.

Смена привычного пассажирского маршрута на поездки в больницу — дело для водителя добровольное. Но пока никто из работников «Ранд-Транса» не отказался. Каждый теперь выходит на линию, чтобы доставить к заболевшему человеку врача, который или окажет помощь на месте, или вместе с ним отправится в больницу.