Водители подмосковных маршруток пришли на помощь к врачам
Генеральный директор группы компаний «Ранд-Транс» Валерий Старшинов поделился, что встречался с главными врачами больниц, которые пожаловались ему на дефицит транспорта.
«Фельдшеры получают порядка 10−12 и больше даже заказов на дом, и ногами это обойти, конечно, невозможно», — заявил он.
Теперь больных возят на специальных автомобилях. Водителей одевают в защитные костюмы и выдают им маски. Кабина от остального салона отделена специальной перегородкой. Дезинфекцию проводят ночью, после окончания смены, и утром, перед первым рейсом.
По словам водителя Александра, особое внимание надо уделить поручню. Многие пассажиры, которых ждет госпитализация и лечение в больнице, любят держаться за него во время поездки.
Александр заявил, что об опасности заболевания знает, но отказать медикам, которые сейчас трудятся на передовой, не может.
«Куда деваться? Помогать-то надо», — пояснил он.
Смена привычного пассажирского маршрута на поездки в больницу — дело для водителя добровольное. Но пока никто из работников «Ранд-Транса» не отказался. Каждый теперь выходит на линию, чтобы доставить к заболевшему человеку врача, который или окажет помощь на месте, или вместе с ним отправится в больницу.