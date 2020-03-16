Водители подмосковного общественного транспорта не смогут продавать пассажирам билеты за наличные

Меры по борьбе с распространением коронавируса затронули и работу водителей общественного транспорта. Теперь жители Подмосковья не смогут купить билет во время поездки. Оплатить проезд можно «Стрелкой» или банковской картой.

Продажу билетов у водителей подмосковных автобусов, трамваев и троллейбусов отменили с 17 марта. Такое решение власти приняли после рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора. Пассажиры могут заплатить за проезд картой «Стрелка», банковскими картами или мобильными устройствами, которые поддерживают функцию бесконтактных платежей.

Более того, платить не наличными, а по карте намного выгоднее. Так, по банковской карте предусмотрена скидка 30% от стоимости билета, а по «Стрелке» проезд выйдет более чем на 30% дешевле. Если платить «Стрелкой», то после каждой 10-й поездки сумма скидки будет расти на 7%. Благодаря такой оплате посадка в транспорт происходит быстрее, так как необходимая стоимость списывается мгновенно.

Пополнить «Стрелку» можно через мобильное приложение или личный кабинет на официальном сайте. Также положить деньги можно в отделениях «Почты России», банках, салоне связи «Связной», сервисе «ЯндексДеньги» или терминалах Qiwi и Cyber Plat.

Минтранс напоминает пассажирам, что для профилактики заболеваний следует надевать медицинскую маску и мыть руки с мылом. Водители тоже соблюдают определенные правила. Всех сотрудников общественного транспорта обеспечили дезинфицирующими средствами, салфетками и одноразовыми масками. Все автобусы и электрички два раза в день полностью дезинфицируют.

Ранее в России запустили сайт стопкоронавирус.рф. Там граждане смогут узнавать актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в стране.