    16 марта 2020, 18:50

    Водители подмосковного общественного транспорта не смогут продавать пассажирам билеты за наличные

    Дарья Бунякова

    Меры по борьбе с распространением коронавируса затронули и работу водителей общественного транспорта. Теперь жители Подмосковья не смогут купить билет во время поездки. Оплатить проезд можно «Стрелкой» или банковской картой.
    Водители подмосковного общественного транспорта не смогут продавать пассажирам билеты за наличные

    Продажу билетов у водителей подмосковных автобусов, трамваев и троллейбусов отменили с 17 марта. Такое решение власти приняли после рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора. Пассажиры могут заплатить за проезд картой «Стрелка», банковскими картами или мобильными устройствами, которые поддерживают функцию бесконтактных платежей.

    Более того, платить не наличными, а по карте намного выгоднее. Так, по банковской карте предусмотрена скидка 30% от стоимости билета, а по «Стрелке» проезд выйдет более чем на 30% дешевле. Если платить «Стрелкой», то после каждой 10-й поездки сумма скидки будет расти на 7%. Благодаря такой оплате посадка в транспорт происходит быстрее, так как необходимая стоимость списывается мгновенно.

    Пополнить «Стрелку» можно через мобильное приложение или личный кабинет на официальном сайте. Также положить деньги можно в отделениях «Почты России», банках, салоне связи «Связной», сервисе «ЯндексДеньги» или терминалах Qiwi и Cyber Plat.

    Минтранс напоминает пассажирам, что для профилактики заболеваний следует надевать медицинскую маску и мыть руки с мылом. Водители тоже соблюдают определенные правила. Всех сотрудников общественного транспорта обеспечили дезинфицирующими средствами, салфетками и одноразовыми масками. Все автобусы и электрички два раза в день полностью дезинфицируют.

    Ранее в России запустили сайт стопкоронавирус.рф. Там граждане смогут узнавать актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в стране.