Водители поделились вещими снами и кошмарами об авто

«Оказалось, что 58% российских автовладельцев задумывались об угрозе угона. Для более чем 3,5% респондентов это стало чуть ли не манией… Каждый пятый владелец машины (22%) видит сны, в которых ее угоняют. В отдельных случаях эти сны оказались вещими», — указано в отчете, который безопасники выпустили по итогам проведенного в 30 городах России опроса автовладельцев. Документ процитировало РИА «Новости».

Когда угон стал печальной реальностью, владельцы машин реагировали по трем основным шаблонам. Чаще всего жертвы автоворов звонили в полицию, пытались найти машину самостоятельно или звали на помощь друзей и родственников. Многие, особенно в крупных городах, первое, что думали, — их машину забрал эвакуатор. Среди популярных реакций на угон оказались также слезы, ругань, крик и попытки залить горе алкоголем.

По результатам исследования оказалось, что автолюбители сталкиваются и с другими противоправными действиями. Каждому второму вскрывали машину, каждому четвертому прокалывали шины, каждому третьему машину просто преднамеренно портили, у каждого шестого неизвестные злоумышленники брали машину для «просто покататься».

В 2019 году полиция зафиксировала в России приблизительно 20 тысяч угонов. Это на 14% ниже уровня 2018 года. При этом в Москве угоняют один автомобиль каждые четыре часа.