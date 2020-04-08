Водители ЯНАО пожаловались на метровые дорожные ямы
Водители ЯНАО пожаловались на глубокие метровые ямы на участке между Новым Уренгоем и Коротчаево. Фото они опубликовали в социальных сетях. Об этом написало ИА Ura.ru.
«Ямы размером до 1,5 метра длиною, глубина выбоин сантиметров 30», — написал один из водителей.
Другой пользователь соцсети сообщил о щели поперек дороги в ширину 20 сантиметров на одном из мостов, которые недавно отремонтировали.
Сообщается, что Игорь Косухин, замглавы Нового Уренгоя по вопросам транспорта и благоустройства, и компании «Уренгойгоравтодор» и «Уренгойдорстрой» комментариев не дали.