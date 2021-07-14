Водителей защитят от беспочвенных штрафов с дорожных камер

В России могут отменить часть штрафов, которые были выписаны водителям в результате фиксации дорожными камерами, установленными не по ГОСТу. Законопроект подготовили в Совете Федерации, написала газета «Известия».

Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас, Андрей Турчак и Ирина Рукавишникова. Законопроект уже получил одобрение правительства. Парламентарии предложили избавить водителей от необоснованных штрафов, которые им стали чаще выписывать из-за большого количества камер.

Предлагается исключить начало административного производства по факту нарушений, зафиксированных камерами, которые не соответствуют требованиям. Если же такое производство уже начато, то оно должно быть прекращено. Нововведение также предполагает исключить возбуждение таких дел, если нарушение зафиксировали специальные технические средства (СТС), не отвечающие требованиям.

Сенатора также предложили наделить правительство правом определять новые требования к средствам, применяемым для автоматической фиксации нарушений ПДД.

Парламентарии отметили, что в России действует несколько ГОСТов, регламентирующих работу средств фиксации, однако владельцам камер пока необязательно их выполнять.

Ранее в России ужесточили наказание за управление авто в нетрезвом виде для водителей, которые ранее были осуждены по уголовной статье.