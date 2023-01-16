Транспорт 16 января 2023, 12:07 Водителей в России начнут штрафовать за неправильные фары «Коммерсант»: правительство разрешит ГИБДД штрафовать за летнюю резину и неисправности РИА «Новости»

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Осенью правительство России может утвердить новый список неисправностей и условий, запрещающих использование автомобиля. ГИБДД разрешат штрафовать водителей за покрышки не по сезону, неправильные фары и другие неполадки. Проект постановления согласовывали несколько лет и скоро передадут в кабмин, рассказала газета «Коммерсант».

Документ обсудили на встрече рабочей группы «Безопасность дорожного движения» и в ближайшие дни рассмотрят в рабочей группе «Автомобильный транспорт». После согласования проект постановления отдадут в правительство России и обсудят в закрытом режиме. После того как его подпишет премьер-министр Михаил Мишустин, новые правила вступят в силу. По данным издания, это может произойти в сентябре.

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Проект постановления в течение нескольких лет обсуждали и переписывали. Перечень неисправностей и условий, запрещающих использование автомобиля, в новой редакции разрешит госавтоинспекторам штрафовать водителей на сумму от 500 рублей за езду на летней резине с декабря по февраль, а на шипованной — с июня по август. В некоторых регионах срок изменят.

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Кроме того, водителям запретят украшать фары нештатными ксеноновыми и светодиодными лампами, так как они ослепляют водителей на встречке. Нарушением признают неработающую антиблокировочную систему ABS на основании индикатора на приборной панели, демонтаж регулятора тормозных сил, а также перегибы, надрезы и разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.