Водителей Сестрорецка попросили помочь жабам перейти дорогу

Жабы в Ленинградской области начали сезон миграции. Они пересекают дорогу под Сестрорецком, чтобы добраться до соседнего озера. Водителей попросили помочь амфибиям перейти дорогу, написало ИА «Невские новости».

Серые жабы начали миграцию в заказнике регионального значения «Сестрорецкое болото», в нем обитает наиболее крупная популяция этих земноводных.

«С конца апреля до середины мая, зависит от погодных условий, начинается размножение серой жабы в водоемах. Наиболее массовая миграция жаб на размножение происходит на восточном берегу Сестрорецкого водохранилища. Зимуют жабы в лесу, а с апреля идут в разлив, чтобы отложить там икру», — рассказала главный специалист ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Нино Нацваладзе.

Поэтому земноводные массово стремятся перебраться через автомобильную дорогу, которая идет вдоль Сестрорецкого разлива от Шалаша Ленина до Глухого озера. При переходе дороги они часто гибнут под колесами машин, поэтому не могут отложить яйца и завести потомство.

Чтобы сохранить миграционный путь, дирекция заповедника установила шлагбаум на дороге, примерно на границе заказника. Проезжать по ней имеют право только машины, которые направляются к частным земельным участкам.

Также для автомобилистов установят переносные стенды со словами «Внимание! Идет миграция жаб, будьте осторожны»