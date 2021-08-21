Водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках

Изменения в дорожных знаках введут с 1 сентября. На дорогах останется новая версия знака «Фотовидеофиксация».

Такое постановление было принято в марте, говорится на сайте ГИБДД. Сейчас на дорогах установлен знак 8.23. Вместо него останется знак 6.22. Оба они называются «Фотовидеофиксация». Главное их различие в том, что второй используется самостоятельно и его устанавливают на въезде в населенный пункт, а действует он на всей территории.

В ведомстве пояснили, что это нововведение позволит убрать знаки 8.23, которых на улицах слишком много.

Новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация» появился 1 марта этого года. Он предупреждает о камерах, фиксирующих нарушения. Знак устанавливается на трассах в 150–300 метрах от снимаемого участка дороги.

Ранее аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы Денис Пилипишин рассказал, что во время выбора видеорегистратора важно решить, какие функции наиболее полезны для конкретного человека. В первую очередь важно обратить внимание на качество съемки и наличие встроенной памяти для сохранения информации с камер.