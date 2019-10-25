Водителей предупредили об изменениях при движении на Зенинском шоссе

В Люберцах меняется схема дорожного движения на Зенинском шоссе, что связано со строительством развязки на пересечении с дорогой Зенино — Павлино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Строители уже приступили к устройству дорожного полотна. Начиная с ночи на 26 октября и на время строительства развязки движение транспорта будет осуществляться по временной схеме. Проехать можно будет по временной дороге, которая идет параллельно участку Марусино — Зенино с поворотом на дорогу Зенино — Павлино.

Движение по развязке Зенинскоге шоссе — Зенино — Павлино планируется запустить в декабре 2019 года. Перспективная пропускная способность составит 17 тысяч автомобилей в сутки, а общая протяженность дороги почти 1,1 километра.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик уточнил, что сейчас работы ведутся на съездах развязки. Также продолжаются строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций.

«В общей сложности выполнено порядка 50% от общего объема работ. В работах задействованы 30 человек и 13 единиц техники. Реализация проекта позволит существенно разгрузить движение на данном участке», — подчеркнул Алексей Гержик.

Продолжаются работы по реконструкции Зенинского шоссе и на участке с 1,9 километра по 3,2 километра. Там обустраивается пешеходная зона, монтируются шумозащитные экраны и устанавливается наружное освещение. Кроме того, уже начаты работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

Чтобы улучшить транспортную доступность жилых микрорайонов, реконструируется существующий мостовой переход на 1,8 километра Зенинского шоссе. Там сейчас идет этап армирования и бетонирования опор перехода. Полностью завершить обновление мостового перехода намечено до начала 2020 года.