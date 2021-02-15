Водителей предупредили о восьмибалльных пробках в Москве

Затруднения на дорогах до восьми баллов ожидаются в понедельник вечером в Москве. На скорость движения влияют ДТП и дорожно-ремонтные работы.

Утром 15 февраля пробки могут составить шесть-семь баллов, днем — пять-шесть баллов, а вечером — семь-восемь, следует из инфографики в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Загруженность дорог — три балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», — заявили в департаменте транспорта.

Движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов.

«Две самые крупные пробки стоят в эти минуты на МКАД. На внутренней стороне затруднения движения есть от Каширского шоссе до Профсоюзной эстакады. На внешней — вялотекущий затор тянется от 97-го километра до Дмитровского шоссе. Из магистралей три самые загруженные на востоке. Волгоградский проспект — плотно от МКАД до Текстильщиков. Рязанский проспект — от Паперника до Нижегородской и шоссе Энтузиастов традиционно стоит на участке от 1-й Владимирской до Авиамоторной. <…> Длина заторов 89 километров», — говорится в сообщении.