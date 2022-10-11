Водителей предупредили о «штрафе за штраф» | 360°

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Водителей предупредили о «штрафе за штраф»

Адвокат Рыжкова предупредила о риске получить штраф за неуплаченный штраф за нарушение ПДД

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Если не заплатить вовремя штраф за нарушение ПДД, то можно получить своего рода «штраф за штраф». А именно — увеличение размера штрафной санкции в два раза, административный арест или обязательные работы. Об этом предупредил россиян адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Если же человек получил «штраф за неуплаченный штраф», который уже оплатил, то следует обратиться в суд с подтверждением оплаты, отметила Рыжкова в беседе с агентством «Прайм».

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Также стоит предоставить сведения, которые подтверждают возможность уплатить штраф (информацию о доходах, справку о размере заработной платы, 2 НДФЛ и т. д.).

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Официальным срок уплаты штрафа за нарушение ПДД — 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, напомнила адвокат. В случае несогласия с решением, человеку дается еще 10 дней дается на обжалование.

Использовать электронные водительские права теперь можно официально, согласно правилам дорожного движения. Изменения внесли в пункт «Общие обязанности водителей». Инспектору можно показывать как цифровую версию документов, так и бумажную.

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