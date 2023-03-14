Транспорт 14 марта 2023, 04:39 Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления в московском регионе «Фобос»: быстрое потепление в Москве и Московской области несет риски увеличения ДТП

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Специалисты погодного центра «Фобос» предупредили москвичей и жителей Московской области о риске увеличения ДТП из-за потепления, которое идет на смену похолоданию. В минувшие выходные температура опустилась до –13 и –19 градусов, а уже 13 марта она поднялась до –6 градусов, отмечается на сайте центра.

К 15 марта воздух может прогреться до +3 градусов. Из-за потепления начнет таять снег, возможны затопления отдельных участков дорог. Это может спровоцировать риск дорожно-транспортных происшествий.

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В связи с этим столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам воспользоваться городским транспортом в утренний час пик 14 марта.

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«По прогнозу синоптиков, с 03:00 до 21:00 14 марта в городе ожидаются снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, особенно на подъемах и спусках с эстакад и мостов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что ближайшие выходные в Москве будут холодными. Синоптик предупредила об облачной погоде с прояснениями.