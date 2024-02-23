Транспорт 23 февраля 2024, 04:53 Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО со 2 марта Юрист Шарков заявил о нововведениях в полисах ОСАГО со 2 марта РИА «Новости»

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Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформлять со 2 марта. Об этом заявил управляющий партнер компании «Шаги» Андрей Шарков в беседе с агентством «Прайм».

Такой документ необходим тем, кто не собирается долго пользоваться автомобилем.

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«Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу», — заявил он.

По его словам, после введения новых правил срок действия у краткосрочных полисов сделали отложенным, как у электронных — не ранее, чем через трое суток после оформления. Это нужно для борьбы с мошенниками, которые оформляют полис ОСАГО сразу после автомобильной аварии.

Ранее в аналитическом центре «Банки.ру» рассказали, как можно сэкономить на полисе ОСАГО. Для этого следует выбрать «правильный» месяц для заключения договора.