Водителей предупредили о новом автоматическом штрафе

Возможно наказание за езду без ходовых огней и ближнего света в ближайшее время будет назначаться автоматически, благодаря фото- видеофиксации. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Обычно в таком случае назначается предупреждение или штрафная санкция в размере 500 рублей.

«Учитывая, что при фото-видео фиксации такое административное наказание, как предупреждение невозможно, владельцу транспортного средства придет именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50%, — отметил Миронов в беседе с агентством «Прайм».

Введение новых правил, как отметил эксперт, предусмотрено в каждом российском субъекте. Миронов подчеркнул, что внимательность к выполнению требований ПДД необходима на всей территории России.

С 2022 года штраф за отсутствие техосмотра может быть увеличен до двух тысяч рублей. Такую же сумму автовладельцы могут заплатить за мойку автомобиля в неположенном месте. Министерство юстиции РФ совместно с другими ведомствами готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Нововведения, как отмечается, не коснутся нештрафуемого порога превышения скорости в 20 километров в час.