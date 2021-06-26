Водителей предупредили о неожиданных штрафах за городом

Отправившихся за город автомобилистов могут ждать штрафы за отсутствие огнетушителя, аптечки и светоотражающего жилета. Не стоит забывать о правилах перевозки детей и животных, предупредил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Юрист напомнил, что в аптечке должны обязательно лежать влажные салфетки и маски.

«Ранее из состава аптечки были исключены таблетированные препараты. Штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей», — рассказал он агентству «Прайм».

Еще 500 рублей придется отдать, если в автомобиле нет огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета. Также штраф предусмотрен за отсутствие знака «крупногабаритный груз».

«Если вы нарушили правила перевозки не крупногабаритного груза, то есть до допустимых пределов, то размер штрафа будет минимальным или наказание даже может ограничиться предупреждением», — отметил Редин.

Он добавил, что неправильная перевозка детей обойдется в три тысячи рублей. Если животных везут на руках или задней полке салона машины то водителю выпишут штраф на сумму 500 рублей. Юрист порекомендовал дачникам не мыть авто моющими средствами. За такое нарушение штраф составит от одной до двух тысяч рублей.