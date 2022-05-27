Водителей предложили лишать машин за повторное нарушение ПДД

Два законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения ПДД внесли на рассмотрение в Госдуму. В документах прописаны внушительные суммы штрафов и возможность лишения водителей их автомобилей.

Внесенные законопроекты подразумевают наказание для автомобилистов, которых лишили прав, а они дважды попались за рублем без них. Таких водителей может ждать штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей и обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Сейчас наказание значительно мягче.

«В настоящее время по таким деяниям вообще отсутствует признак повторности. При этом многократные нарушения и публичное демонстративное неуважение к закону и пренебрежение ценностью жизни и безопасности граждан сегодня влечет одну и ту же ответственность», — привели «Известия» слова вице-спикера ГД Ирины Яровой.

Согласно документам, лишенным прав будет грозить и уголовная ответственность, если их неоднократно поймают за рулем без удостоверения. Речь идет о лишении свободы на срок до одного года. У злостных нарушителей авторы законопроектов предлагают отбирать машины. Конфисковать можно будет только «транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления».