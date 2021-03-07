Водителей Москвы предупредили о сильном снегопаде

Автолюбители в Москве должны соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров из-за сильного снегопада. Об этом в Telegram написала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В городе идет сильный снег. Синоптики прогнозируют, что за день выпадет четверть месячной нормы осадков», — предупредили в ведомстве.

Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Несмотря на это, водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Большинство регионов европейской части России 7 марта засыплет снегом. Жителям пообещали снегопады и метели с порывами ветра до 20 метров в секунду. На улице могут наблюдаться снежные заносы. Автомобилисты обязаны выезжать на дорогу на зимней резине. По возможности стоит отказаться от поездок на личном транспорте.

А в Международный женский день погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, пройдет кратковременный снег.