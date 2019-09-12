Водителей-иностранцев будут штрафовать в России по новой системе

ПДД могут ужесточить для перевозки детей Подробнее

За полтора года в столице автовладельцы с иностранными номерами 1,86 миллиона раз нарушили правила дорожного движения. При этом в 98% случаев у правоохранителей не было данных о собственниках машин, поэтому наказать их не удалось.

«Проблема наказания водителей-иностранцев обсуждается уже много лет, но эффективного решения до сих пор нет. Острее всего проблема стоит в Москве», — отметил Акимов.

В основном ПДД нарушают водители из Украины (24 тысячи машин), Армении (1,75 тысячи) и Молдавии (1,47 тысячи). В топ-10 также попали автомобили с болгарской, грузинской, немецкой, латвийской и азербайджанской регистрацией.

За разработку специальной системы наказания возьмутся сотрудники МВД, Минтранса, Минюста, ФСБ и ФТС, власти Москвы, Ространснадзор и Российский союз автостраховщиков. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии и представителя Акимова, отметила «Экономика Сегодня». «Дорожную карту» необходимо представить до 15 октября.