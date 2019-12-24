Водителей автобусов и грузовиков обяжут отдыхать каждые 4,5 часа

По данным издания, контролировать водителей планируется с помощью тахографов. С первого ноября их установка во всех грузовиках и автобусах будет обязательной. Таким образом, водители смогут находиться за рулем в течение недели не более 56 часов. Им также рекомендуется делать 45-минутный перерыв. Другой вариант — два перерыва (либо на полчаса, либо на 15 минут).