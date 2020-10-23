Водитель угнал машину и врезался в столб при попытке скрыться от ДПС

Сотрудники ДПС в Москве преследовали угнанный автомобиль. Пытаясь уйти от погони, водитель врезался в столб.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что сотрудники ДПС преследовали автомобиль BMW в Москве.

Возле дома № 41 на улице Жукова водитель угнанной машины не справился с управлением и врезался в столб. В ДТП участвовали также пассажирский автобус и легковой автомобиль Skоdа. О состоянии участников аварии пока не сообщали.