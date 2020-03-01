Водитель из Феодосии въехал на пешехода и избил его за это
Видео запечатлело весь конфликт. Вначале иномарка сдала задом, причем ее водитель не оглянулся, чтобы провести маневр безопасно. В результате он задел стоящего на тротуаре мужчину.
Пешеход ладонью ударил по машине. Из авто выскочил водитель и без лишних слов ударил сбитого им же пострадавшего кулаком в лицо. Пешеход упал, и водитель стал добивать его ногами. Мужчина при этом сыпал матом, рассказывая, что его машина стоит 650 тысяч рублей, а вот жизнь пешехода не стоит вообще ничего.
Из магазинчиков в округе стали выглядывать женщины, но разнять драку или остановить водителя они не рисковали. Когда мужчина наконец устал бить лежачего, он сел в машину и уехал.
Сейчас видео изучают правоохранители. Им предстоит восстановить все обстоятельства произошедшего.