Транспорт 17 августа 2023, 11:38 Внутриквартальный проезд построили на западе Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: съезд и заезд на Аминьевское шоссе построили на западе столицы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столице завершили строительство Проектируемого проезда № 1656. Он соединил Аминьевское шоссе и проспект Генерала Дорохова. Кроме этого, в рамках работ обустроили заезд и съезд на первую из дорог. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

«Ширина двухполосной дороги составляет 14,5–17 метров. Проектом предусмотрены велосипедная дорожка с двусторонним движением и тротуары для пешеходов. Для пассажиров городского общественного транспорта обустроены две остановки», — подчеркнул он.

Реклама

Специалисты проложили все необходимые инженерные коммуникации, нанесли разметку, а также благоустроили территорию вокруг. На участке провели все необходимые проверки качества полотна. Протяженность новых дорог составила порядка одного километра.

Ранее жителям столичного региона сообщили, что движение по развязке на Дмитровском шоссе в Лобне откроют в октябре.